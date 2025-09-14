Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите
Автор: Цоня Събчева 20:28Коментари (0)73
©
Беше много изгодно да се обяви, че случая с пребития директор на ОДМВР-Русе е политически. Той бе направен политически не от друг, а от министъра на вътрешните работи. Това каза експертът по национална сигурност и заместник-председател на ПГ на МЕЧ проф. Николай Радулов в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.

По думите му традиция на ръководството на МВР е да провежда кризисни мероприятия за овладяване на ситуацията и повеждане на общественото мнение в определена посока. "От 2020 г. насам по един или друг начин част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите. Когато има насилие, гражданите се озлобяват срещу полицията, това силно ги разделя и може да се разчита на полицията за употреба по време на граждански вълнения. В такива инциденти обикновено участват ръководители със съмнителни качества и с лоша репутация по места“, обясни проф. Радулов.

Според него в сегашния парламент има достатъчен капацитет за извършване на необходимите промени в Закона за МВР така, че министерството да заработи по-ефективно.



Още по темата: общо новини по темата: 41
14.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
20:29 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
20:29 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
20:28 / 14.09.2025
Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде прину...
20:29 / 14.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на О...
17:47 / 14.09.2025
Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
17:47 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Катастрофи в България
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Бури и градушки 2025 г.
Концесия на летище "София"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: