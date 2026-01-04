Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
© bTV
За категория Евро 6, както и автомобилите, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от тази такса.
Той уточни мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база.
Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта, подчерта проф. Асенов пред bTV.
"Ефектът "средна скорост“ доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол“, обясни Олег Асенов.
Отсечките, които се измерват, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието.
От тол управлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.
"Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност“, каза Асенов.
"Като държавни такси парите влизат в държавния бюджет. Оттам нататък те се разпределят спрямо Закона за държавния бюджет. Много повече пари от този 1 млрд. лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка“, допълни той.
