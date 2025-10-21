ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Пламен Киров: Ако може народните представители да спрат да пипат Конституцията
Той разкри, че мандатът на всички членове на ВСС е изтекъл с изключение на този на Галина Захарова – председателят на Върховния касационен съд (ВКС). "Тя може ли еднолично, вместо ВСС, да действа от името на ВСС и да проведе процедура на избиране на главен прокурор? Очевидно не. Нали така?", каза още той.
По думите на проф. Киров, ако се запази статуквото в съдебната система, ще имаме още n- на брой съдебни състави. "Това положение ще продължи във времето. До кога? Не знам. Това е, което ще случи най-вероятно, тъй като не виждам никакво желание парламентът да стартира процедура за избиране на парламентарна квота в ВСС. Т.е. в крайна сметка така да се стигне до излъчване на нов състав на ВСС, който да си влезе в изпълнение на конституционните правомощия", смята той.
Според експертът председателят на Народното събрание трябва да стартира процедура по избор на нов главен прокурор. "Всичко е в нейни ръце - да обяви, че ще предложи стартиране на процедура за избиране на парламентарна квота в ВСС", коментира проф. Киров.
"По-добре е повече народните представители да не пипат Конституцията. С всяка нова промяна тя става все по-зле от гледна точка на начина, по който се осъществява властта в България. Ако може да спрат и с безумното законодателство, което непрекъснато приемат: законопроекти, писани на коляно, недобре обмислени, само и само да се реши един конкретен проблем, който в момента чука на вратата и ние бързо като пожарна команда да го решим по някакъв начин, без да си даваме сметка какви проблеми ще породи в бъдеще.", заяви конституционалистът.
