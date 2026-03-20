Идва пролетта – до този момент е по-хладно. Не си спомням през последните 20 години такова безлично мартенско време, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев."Вървим към джапанките – малко отложено с два-три месеца“, пошегува се той."Има една закачка към 26-27 март, когато ще бъде дъждовно. Чака ни обрат във времето, защото до този момент март месец си отива брутално сух“, обясни климатологът."Има места, където изобщо не е валяло. София е с 12% от месечната норма на първо място по отношение на валежите“, допълни Георги Рачев.По думите на климатолога остава сравнително хладно.На Балканите ще бъде най-студената част в Европа, докато в Южна Европа ще бъде доста топла, обясни проф. Рачев.И по Черноморието ни се очакват валежи. Там също ще е хладно.