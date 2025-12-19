Проф. Рачев: Играта на "тука има – тука няма" продължава
По думите му се създава синоптична обстановка за много динамично време.
"Появи се "тука има – тука няма“ и за Нова година, но за студ. Може би и за сняг. Двата модела са тотално различни – единият дава сухо време, а другият – повече валежи“, каза пред bTV Рачев.
Средиземноморски циклон ще определя времето от понеделник. "Ще се сбогуваме“ и със слънцето. Ще е мрачно, дъждовно и облачно по празниците.
"Вкъщи ще бъде доста добре, топличко. Навън ще бъде калничко, след това малко ще побелее, но пак ще бъде кално в ниската част“, посочи климатологът.
Ще има сняг по планините, но не се знае колко ще бъдат перфектни условията, допълни той.
От неделя започва по-мрачният и валежен период, като към 26-и температурите ще станат малко по-ниски.
"В София ще превалява – едно гадничко време. Нито така, нито онака. Нито да натрупа сняг, нито да няма. Към Нова година – понижение на температурите“, обясни Рачев.
"Следващата седмица ще бъде антипод на тази, която изкарахме сега – с влажно и без слънце време“, допълни той.
