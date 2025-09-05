Новини
Проф. Рачев: Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум
Автор: ИА Фокус 08:54Коментари (1)167
© bTV
Септември започва с необичайно топло време – температурите в цялата страна са с около 4–5 градуса над нормата за сезона. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

"Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни“, каза професорът.

"Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево“, допълни той.

Прекрасно време за празниците и почивка

В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.

"Прекрасно време за едно хубаво празнично облекло и за посрещане на празниците на открито“, каза проф. Рачев.

По Черноморието условията също са отлични за късно море.

"Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум“, отбеляза експертът.

"Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.

В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.

"В Юндола и Пампорово е изключително приятно време – дори заздравяващо сутрин“, каза Рачев. Той подчерта, че валежи практически няма, а ако се появят, ще са символични.

Европа също е по-топла

"На запад от нас е топло – в Мадрид, 30 градуса, Белград, 28–29. Навсякъде е топло, само в България остава по-хладно, но пак над нормата“, поясни климатологът.

Сушата остава проблем

Въпреки благоприятните условия за почивка, липсата на дъжд тревожи експертите.

"Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.



Aнонимен
преди 7 мин.
0
 
 
Другаря Рачев много интимничи ! Явно си има много ухажорки и кандидатки за разплод след 14-годишна възраст.
