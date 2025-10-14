ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Не трябва да очакваме чудеса!
Той заяви, че се очакват хубави температури покрай Димитровден.
По думите му в София днес малко ще се понижат температурите заради студен фронт от север. Въпреки че седмицата ще е хладна, тя ще е по-топла от миналата.
От петък до неделя се очакват превалявания в цяла България, но сравнително ограничени по площ и количество.
