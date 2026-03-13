Проф. Рачев: Очаква се март да бъде един от най-сухите месеци в последните 30 години
© bTV
От вторник следобед ще настъпи малка промяна на времето заради средиземноморски циклон.
"Той трябваше да мине през южната част на Балканския полуостров и да даде повече валежи. Последните данни обаче сочат, че ще мине доста южно и в България ще остане сухо“, обясни климатологът.
По думите на проф. Рачев до момента месецът върви доста сух и сигурно ще се класира на едно от първите места за последните 30 години.
"Този циклон ще засмуче малко по-студен въздух от Централна Европа, така че сряда, четвъртък и петък ще бъде доста по-хладно и малко по-облачно в сравнение с това, което беше досега“, поясни пред bTV Рачев.
Времето в цяла Европа остава по-топло от нормалното.
До вторник максималните температури в София ще са около 15 градуса. В сряда, четвъртък и петък те ще варират между 9 и 12 градуса. След това отново ще има затопляне и температурите ще достигнат 15 градуса.
На високо над 1800 метра в планините пистите са в добро състояние и Георги Рачев гарантира, че до края на месеца ще може да се практикуват зимни спортове.
По цялото Черноморие е по-хладно - с два-три градуса надолу, отколкото във вътрешността на страната.
"Март е сух и до този момент поне две трети от територията на България е с нулев валеж, а би трябвало доста да вали през този месец“, обобщи проф. Георги Рачев.
Февруари пък се оказва петият най-топъл за една голяма продължителност от време – 1991-2020 г., допълни климатологът.
Още от категорията
/
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:20
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Почина Любомир Пеевски
11.03
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негат...
21:39 / 12.03.2026
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но падн...
20:04 / 12.03.2026
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само...
20:05 / 12.03.2026
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли форма...
20:05 / 12.03.2026
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това ...
17:51 / 12.03.2026
На първо четене в комисия: Хората ще получат компенсации заради в...
17:52 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.