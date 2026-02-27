Проф. Рачев: От 40 години не сме дишали толкова чист въздух
"Голям антициклон ще окаже влияние на времето от понеделник. Над цяла Европа ще се установи сравнително сухо, сутрин леко хладно и свеж време. На обяд ще е топло“, обясни Рачев пре bTV.
Следващата седмица ни очаква слънчево време, с по-високи температурни от нормалното.
"Тази зима цяла България се радва на сравнително чист въздух. От 40 години не сме дишали толкова чист въздух. Трябва да продължим да се борим да става още по-чисто“, каза климатологът.
Топло ще остане цяла седмица - чак до 8 март.
