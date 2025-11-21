Проф. Рачев: От неделя температурите ще станат нормални за края на ноември
© bTV
Професорът подчерта, че въпреки календарната близост до зимата, температурите в страната не само не са зимни, а на места са почти летни.
В Бургас тази сутрин са отчетени 22°C, а в София вчера максималните температури достигаха 18°C. Според проф. Рачев тези стойности са значително по-високи от обичайните за периода.
Метеорологичните модели за утрешния ден ясно показват фронт, който разделя страната на две – Югоизточна България – много по-топла от нормалното, Северозападна България – леко по-хладна.
Климатологът призова медиите да избягват сензационни заглавия от типа "зимата нахлува“, тъй като подобни изрази не отговарят на реалната метеорологична обстановка.
Валежите през последните седмици са довели до сериозно повишение на нивата на водоемите, отбеляза пред bTV климатологът.
Язовир "Искър“ е почти пълен, а остава малко, за да се запълнят и "Камчия“ и "Йовковци“. Все по-малко населени места са на воден режим.
В неделя, с преминаването на средиземноморски циклон, в страната ще нахлуе по-хладен въздух от северозапад.
Температурите ще се понижат от около 20° в момента до по-нормалните 12–14° за края на ноември, коментира проф. Рачев. Шансът да падне сняг другата седмица е минимален, допълни той.
Докато България, Гърция и Турция се радват на необичайно топло време, в Западна Европа температурите са значително по-ниски в момента, коментира климатологът. В Париж е 4° и прехвърча сняг, в Лондон – около 0°, а в Южна Германия и части от Полша е доста студено с минимални температури до -3°, даде пример Рачев.
В последните дни на ноември и началото на декември се очаква постепенно нормализиране на температурите, но средните стойности ще останат над климатичната норма, както e било през целия месец, обяви в заключение климатологът.
