"Черният лед е опасен. Вчерашната поледица в Русе беше наистина брутална. Това се случва особено когато има много студен въздух при земя, а горе е по-топло. Вали дъжд, а охладените капки, като ударят в Земята, правят прекрасна гладка повърхност. Пътят изглежда сух, а е хлъзгав“. Това коментира климатологът професор Георги Рачев."Ще има размръзване, защото ще става все по-топло и по-топло. Температурните аномалии са положителни над нормата. Студеният режещ вятър няма да го има“, посочи той."В понеделник на обед ще бъде поредният следващ средиземноморски циклон. Ще има оклюзионен фронт – нито ще е топло, нито студено, една така мешавица, свързана с валеж. Отива си януари месец малко по-топло от нормалното, предполагам, че така и ще завърши. И с достатъчно валежи – над нормата. Поне още две обстановки ни очакват в понеделник и в четвъртък, когато ще има валежи почти над цяла България“, коментира пред bTV проф. Рачев.По думите му по-всяка вероятност ще видим и температури от порядъка на 15-16 градуса. Още днес се очаква покачване на температурите. Прогнозите са за 6 градуса по-високи температури от типичните за януари."Седмицата, която предстои ще бъде доста топло. А прогнозите са и за следващата седмица да се запази това разпределение", обясни климатологът."В източната част в Горнотракийската низина и в Северна България следващият петък на обед ще бъде 15-16 градуса, та дори се мъдрят едни 17°", коментира той и допълни, че през цялата следваща седмица минусови температури няма да има."Над 1500 метра ще вали хубав сняг - ще млати сняг и ще направи хубава снежна покривка", посочи професор Рачев.