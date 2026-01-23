Проф. Рачев: Ще бъде доста топло
©
"Ще има размръзване, защото ще става все по-топло и по-топло. Температурните аномалии са положителни над нормата. Студеният режещ вятър няма да го има“, посочи той.
"В понеделник на обед ще бъде поредният следващ средиземноморски циклон. Ще има оклюзионен фронт – нито ще е топло, нито студено, една така мешавица, свързана с валеж. Отива си януари месец малко по-топло от нормалното, предполагам, че така и ще завърши. И с достатъчно валежи – над нормата. Поне още две обстановки ни очакват в понеделник и в четвъртък, когато ще има валежи почти над цяла България“, коментира пред bTV проф. Рачев.
По думите му по-всяка вероятност ще видим и температури от порядъка на 15-16 градуса. Още днес се очаква покачване на температурите. Прогнозите са за 6 градуса по-високи температури от типичните за януари.
"Седмицата, която предстои ще бъде доста топло. А прогнозите са и за следващата седмица да се запази това разпределение", обясни климатологът.
"В източната част в Горнотракийската низина и в Северна България следващият петък на обед ще бъде 15-16 градуса, та дори се мъдрят едни 17°", коментира той и допълни, че през цялата следваща седмица минусови температури няма да има.
"Над 1500 метра ще вали хубав сняг - ще млати сняг и ще направи хубава снежна покривка", посочи професор Рачев.
