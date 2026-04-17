"Разиграваме нещо като втори Великден. Тогава беше ще вали, няма да вали. Ще стане топло, ще стане студено. Прогнозите се меняха буквално през часове. Така е и тази седмица“. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

Студен фронт в събота ще мине през България и ще доведе до малко по-ниски температури спрямо днешния ден. "В неделя времето ще е подходящо за гласуване. Само в Източна България сутринта има вероятност нещо да прекапе“, каза в "Тази сутрин“ Рачев.

В края на седмицата надеждата идва и температурите ще се повишат. Максималните пролетни температури ще са около 20 градуса в столицата. От следващата събота ни очакват много високи температури. "Ще става по-топло, но не и във вторник, сряда и четвъртък. След 25 април ще го опънем по конец прането и ще бъде много топло и слънчево“, каза Рачев.