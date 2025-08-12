ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Благодарение на антициклон в Източна Европа тези дни нахлува малко по-студен въздух. На това се дължи захлаждането – понижи максималните температури с около 3 градуса спрямо вчера, уточни проф. Рачев.
Климатологът обобщи, че като цяло ни очаква слънчево топло, следобед – горещо, време и ужасно сухо.
"На 26 август – след две седмици, евентуално ще има валежи но са в рамките на 5-6 литра на квадратен метър, което е нищо. Този валеж след един час ще се е изпарил, няма да може да овлажни дори повърхностния слой на почвата“, обяви пред bTV проф. Рачев.
Той предупреди, че сутрините ще се по-хладни, защото с приближаването до есента дните стават по-къси.
"Продължава да намалява продължителността на деня, днес той е 14 часа, а на 22 септември, когато ще настъпи есента, ще е 12 часа – с 3 минути денят ще става по-къс всеки ден“, обясни климатологът.
В момента в цяла Европа е горещо, дори в Берлин максималните температури са 36°, каза още професорът.
