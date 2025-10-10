Новини
Проф. Рачев с чудесна прогноза за времето
Автор: ИА Фокус 09:35
©
Затоплянето, което започна още вчера, вече се усеща в цялата страна, макар че силният вятър създава усещане за по-ниски температури. Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

По думите му голям антициклон ще определя времето през следващите няколко дни.

Очаква се сравнително сухо и облачно време, с по-висока влажност на въздуха, но и с осезаемо по-високи температури. Минималните и максималните стойности ще се повишат, като през уикенда термометрите ще достигнат над 20°.

"Няма да е вече онзи студ, който беше доста неприятен тези дни“, уточни проф. Рачев.

От понеделник обаче над страната ще премине студен фронт, който във вторник ще доведе до понижение на температурите, без съществени валежи.

По-интересната прогноза е за периода след 20–21 октомври, когато е възможно настъпването на т.нар. циганско лято — кратък период около Димитровден (26 октомври) на стабилно и топло време.








