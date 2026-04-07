"По всяка вероятност на Великден евентуално валежи ще има в югоизточната част на България. Над останалата част ще бъде ясно“, каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Според него температурите в полунощ в събота срещу неделя ще варират между 3 и 5 градуса, ще има и лек вятър. Климатологът посъветва да си вземе и чадър за всеки случай.

Петък може да се окаже, че ще е най-студеният ден през четирите празнични дни, които ни очакват. Максималните температури ще са между 10 и 14 градуса. Ще е хладно и в събота.

"Продължава с всеки изминал ден прогнозата да става по-топла с наближаването на Великден. Слушайте прогнозата, защото все още не всичко е абсолютно ясно“, допълни Рачев. В неделя не трябва да вали, ще започне затопляне, което ще продължи до 20 април.

"Следващия четвъртък ще се оформи нов циклон, който ще засегне Балканския полуостров и ще завали отново“, поясни климатологът.