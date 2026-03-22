Проф. Вацев: Доналд Тръмп трябва да вземе съдбоносно решение
Коментарът му идва във връзка със заплахата на САЩ, че ще "ударят и унищожат“ ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата“. От своя страна Иран предупреди, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода“ в региона.
Вацев заяви, че в момента американският президент Доналд Тръмп "трябва да вземе съдбоносно решение“.
"Единият вариант е след края на месец март да обяви пред целия свят, че САЩ са постигнали огромна и блестяща победа, защото почти всички съоръжения и инфраструктура, които Иран има на повърхността си, са разрушени. Другият вариант, който Тръмп може да си позволи, е събирането на сухопътни сили, които да атакуват иранския остров Харг, през който минават около 90% от потоците на нефт. Това може да стане в първите дни на следващия месец, като за целта са необходими около 2–3 хиляди морски пехотинци от 31-вия експедиционен корпус и вероятно още 10 хиляди командоси от ОАЕ. Те имат шанс да победят в тази война и възможност да овладеят ключовия за иранската икономика остров Харг“, каза Вацев.
Според геополитическия анализатор, ако Тръмп избере първия вариант, "ще бъде осмян от своите противници“.
''Това ще бъде загуба за Тръмп – медийна загуба. Това е нежелан вариант“, каза той. Вторият вариант Вацев определи като по-вероятен избор.
''Но лошото при този избор е, че в САЩ веднага ще започнат да се връщат ковчези, обвити с американското знаме, и те ще започнат да се трупат пред Белия дом. Всеки такъв ковчег – тоест всяка американска жертва от морските пехотинци – ще бъде като експлозия в Овалния кабинет на Тръмп'', сподели анализаторът.
"Това е много труден въпрос за решаване – дали Тръмп ще се съгласи да обяви победа и да изтегли войските си от Иран, или да овладее остров Харг, което ще бъде много кървава и жестока операция с много жертви.“
По отношение на визитата на Тръмп в Иран анализаторът открои три причини:
''Първата причина е неговите отношения с Израел. Работата е там, че той гледа на израелските проблеми като на свои семейни проблеми. И за разлика от много други президенти в САЩ, които поддържаха Израел, но не водеха неговите войни, Тръмп се хвърли да води войната заедно с Израел. Втората причина е, че Тръмп имаше възможност, ако успее да победи, да стане главен контролор на енергийните потоци в двете полукълба на Земята. Той вече контролира венецуелския петрол и ако би могъл да контролира и иранския, това би означавало пълна победа на неговите планове, изразени с лозунга "Америка на първо място. Третата причина е, че той понесе много неприятен удар във вътрешнополитически план – върховните съдии гласуваха срещу него във Върховния съд, като двама от тях са били посочени и номинирани именно от него. В Америка това е много зловещ знак – когато твоите започнат да те предават, това означава, че е време да започне обратното броене на мандата“, каза той.
