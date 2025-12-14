Прогноза за неделя, 14 декември
©
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Още от категорията
/
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
13.12
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
13.12
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим на работното място, какво пишем на компютъра, вкъщи ли сме или в офиса
13.12
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ПП-ДБ ще върнат втория мандат
22:48 / 13.12.2025
Вежди Рашидов: Тези, които искаха оставка на правителството, те щ...
20:53 / 13.12.2025
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Ня...
20:54 / 13.12.2025
Васил Терзиев увери: Кризата с боклука в "Люлин" е напът да бъде ...
20:53 / 13.12.2025
ПП-ДБ: Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер!
20:53 / 13.12.2025
От утре: Влаковете на БДЖ се движат по нов график
18:13 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.