|Прогноза за времето днес, утре и почивните дни
Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши.
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 29° и 34°.
През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.
