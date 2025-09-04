Новини
Прогноза за времето днес, утре и почивните дни
Автор: Петър Дучев 08:44
©
Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши. 

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 29° и 34°.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.



