Прогнозата за следващите пет дни: Средиземноморски циклон "заключва" пролетта. Пригответе се
©
Понеделникът ще бъде белязан от облаци, като само над Югозападна България се очакват временни разкъсвания. В планините ще вали сняг, а сутринта по високите полета на Западна България дъждът ще се примесва със снежинки.
Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северозапад, особено в Дунавската равнина. Минималните температури ще са между 2°C и 7°C, а дневните максимуми – от 8°C до 13°C.
Във вторник се очаква втората вълна от валежи, вятърът ще отслабне, но след кратко затишие, следобед валежите отново ще се активизират от юг. От сряда до петък страната попада под влиянието на средиземноморски циклон.
Очакват се значителни количества валежи в цялата страна. Снеговалежите в планините ще продължат. Вятърът - временно силен, ще засили усещането за студ.
Максималните температури през по-голямата част от седмицата ще се задържат в интервала 8°C – 13°C. Едва в края на периода се очаква временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и леко затопляне.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.