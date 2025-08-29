ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Прогнозата за времето от днес до 4 септември
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.
В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още не са изключени изолирани краткотрайни превалявания.
Северозападният вятър ще отслабне, във вторник постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, където след обяд ще има повече облачност.
В сряда от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Северна и Източна България. Дневните температури слабо ще се понижат.
В четвъртък над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната облачността ще е променлива, на отделни места все още с краткотрайни превалявания, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от север, в югоизточните райони от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 697
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови правила за матурите: Какво се променя?
22:05 / 28.08.2025
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на о...
21:15 / 28.08.2025
Адвокатът на обвинения в педофилия учител: Тя е проявявала интере...
19:22 / 28.08.2025
Пожар високо в Рила
19:22 / 28.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българи...
19:23 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
19:23 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"
16:20 / 27.08.2025
Нагла кражба от къща за гости в Китен
17:05 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета