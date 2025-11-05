Meteo Balkans публикува карта на очакваните валежи до края на 7 ноември – по данни на модела SPM.Обърнете внимание, че моделът прогнозира значителни валежи в района на Царево и Северозападна Турция, като зоната с интензивни валежи се намира на около 20–30 км от Приморско, Царево и Ахтопол, съобщават синоптиците от специализираната страница.