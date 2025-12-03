Проговори мъжът, задържан на протеста с 30 хиляди лева
"Не съм заобиколил по простата причина, че нямаше ток. Знаех, че има много пари в мен, не исках да се бутам по тъмните улици, чувах и бомбички“, казва той пред бТВ.
Обяснява, че има бизнес, свързан с апартаменти под наем. Парите били за ремонти и заплати.
"Това са заплатите на моите служители, оборот от апартаментите, които аз съм представил пред органите на МВР“, уточнява той.
Нямал намерение да участва в протеста, но снимал по пътя си:
"Стигнах до триъгълника на властта. Там полицай ме задържа. Качиха ме в полицейската кола и ме докараха в 1 РПУ. Към 13 човека бяхме в една килия. Не съм забелязал ескалация на напрежение. Имаше хора, които бягаха, но не знам за какво“.
След 24 часа в ареста е освободен. След протеста от полицията обясниха, че парите са били разделени в различни купюри с бележки със столични улици. "Това са имена на улици, на които се намират апартаменти, които аз управлявам“, обяснява Симеон.
Мъжът очаква сега да му бъдат върнати 30-те хиляди лева.
