Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проговори синът на пострадалия шофьор на автобус, в който се вряза Виктор Илиев
Автор: ИА Фокус 09:07Коментари (0)185
©
За младите хора, да карат с такава скорост е минута адреналин, но за нас остават последиците от този адреналин. Всичко това се случва, защото на дадени хора им е позволено. Това каза пред Нова Данил Петров, син на пострадалия водач на автобуса, в който преди дни с колата си се вряза 21-годишният Виктор Илиев.

Петров разказа, че тежката новина получил от лекарските екипи, поели грижите за баща му. В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.

"Катастрофата е много голяма - когато отидох в спешното имаше около 50 души, всичките бяха близки на пострадалите", каза още той. За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, дори и извън България. На толкова тежки инциденти обаче семейството става свидетел за пръв път.

"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден той се влоши - интубирали са го, а в момента е на командно дишане", разказа още Петров.

"Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден - трябваше да навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи. Такива инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата вършат работата си, защото резултатите от такова действие остават за нас - ние не можем да спим нощем, ние се страхуваме", смята Данил Петров.




Още по темата: общо новини по темата: 31
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:55 / 18.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
21:55 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
21:55 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към граждан...
20:30 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
19:24 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
19:24 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: