© За младите хора, да карат с такава скорост е минута адреналин, но за нас остават последиците от този адреналин. Всичко това се случва, защото на дадени хора им е позволено. Това каза пред Нова Данил Петров, син на пострадалия водач на автобуса, в който преди дни с колата си се вряза 21-годишният Виктор Илиев.



Петров разказа, че тежката новина получил от лекарските екипи, поели грижите за баща му. В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.



"Катастрофата е много голяма - когато отидох в спешното имаше около 50 души, всичките бяха близки на пострадалите", каза още той. За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, дори и извън България. На толкова тежки инциденти обаче семейството става свидетел за пръв път.



"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден той се влоши - интубирали са го, а в момента е на командно дишане", разказа още Петров.



"Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден - трябваше да навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи. Такива инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата вършат работата си, защото резултатите от такова действие остават за нас - ние не можем да спим нощем, ние се страхуваме", смята Данил Петров.



