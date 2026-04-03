Програмата с помощи по 20 евро за гориво ще продължи и през месец април. Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов на посещение във Варна.
Той посочи, че условията по програмата са ясни, а правоимащите на тази помощ към днешна дата са 50 900 човека, като бройката не е окончателна.
Министър Адемов напомни част от основните изисквания, които са необходими, за да се кандидатства за тази помощ - притежание на личен автомобил, да има застраховка, да имат среден доход през последната година до 390 евро.
Адемов подчерта, че през април помощта ще бъде вземана предвид и средно месечната база на цената на горавата. "Ако е над 1,60 евро, тогава механизмът за подкрепа ще се включва автоматично", каза още Адемов.
