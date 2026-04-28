Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти.

Витанов заяви, че няма информация кой ще издигне коалицията за председател на Народното събрание и открои кои ще са първите задачи на новото правителство.

"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми. Било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост, като аз и вчера казах - не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост, и, второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", подчерта той, цитиран от ФОКУС.