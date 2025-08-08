ЗАРЕЖДАНЕ...
|Произвеждаме 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
Концепцията е представена от министъра на икономиката Петър Дилов.
Той посочва, че през последните месеци са водени преговори между страната ни и най-големия оръжеен производител за "трансфер на технологии и изграждане на съвместно предприятие".
Първоначалният проект предвижда да се създаде консорциум, който да управлява завод за енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155 мм боеприпаси.
"С реализацията на посочените проекти, ползите за страната ни и за българската отбранителна индустрия са безспорни, като проектите ще предоставят възможности за разширяване и модернизация на производствения капацитет на "ВМЗ" и ще допринесат за укрепване на веригите на доставка, и ще осигурят необходимите условия за развитие на нови производствени способности, оперативно съвместими с изискванията на Европейския съюз и НАТО", заявява министърът по време на заседанието.
Очаква се проектът да допринесе за разкриването на нови работни места, както и за генерирането на повече приходи чрез местни данъци и дивиденти.
Страната ни ще кандидатства по механизма SAFE на Европейската комисия за получаването на финансиране, с което да изгради двата завода, заложени в концепцията. Според стенограмата на България ще са необходими до 960 млн. евро, с които да участва за реализирането на проектите.
