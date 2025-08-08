Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Произвеждаме 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
Автор: ИА Фокус 12:14Коментари (0)4
©
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще си сътрудничат за производството на натовските 155 мм снаряди. Това става ясно от стенограма от правителственото заседание, провело се на 23 юли. 

Концепцията е представена от министъра на икономиката Петър Дилов

Той посочва, че през последните месеци са водени преговори между страната ни и най-големия оръжеен производител за "трансфер на технологии и изграждане на съвместно предприятие". 

Първоначалният проект предвижда да се създаде консорциум, който да управлява завод за енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155 мм боеприпаси. 

"С реализацията на посочените проекти, ползите за страната ни и за българската отбранителна индустрия са безспорни, като проектите ще предоставят възможности за разширяване и модернизация на производствения капацитет на "ВМЗ" и ще допринесат за укрепване на веригите на доставка, и ще осигурят необходимите условия за развитие на нови производствени способности, оперативно съвместими с изискванията на Европейския съюз и НАТО", заявява министърът по време на заседанието.

Очаква се проектът да допринесе за разкриването на нови работни места, както и за генерирането на повече приходи чрез местни данъци и дивиденти. 

Страната ни ще кандидатства по механизма SAFE на Европейската комисия за получаването на финансиране, с което да изгради двата завода, заложени в концепцията. Според стенограмата на България ще са необходими до 960 млн. евро, с които да участва за реализирането на проектите.



Още по темата: общо новини по темата: 24
31.07.2025 »
10.07.2025 »
02.07.2025 »
01.07.2025 »
26.06.2025 »
17.06.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:16 / 08.08.2025
6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава...
10:33 / 08.08.2025
Микробус се запали на магистрала "Тракия"
10:19 / 08.08.2025
Детска игра е подпалила Шуменското плато
10:02 / 08.08.2025
Нов много опасен наркотик заплашва Европа!
10:00 / 08.08.2025
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
08:45 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: