Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
На сергиите за зеле килограмът се продава по 1 лев – колкото и миналата есен. Въпреки стабилната цена, производителите посочват, че разходите им са се увеличили заради сушата и необходимостта от по-често поливане.
Земеделецът Александър Георгиев, който отглежда 15 декара зеле край пазарджишкото село Исперихово, споделя, че изкупната цена е около 80 стотинки за килограм, но предлагането тази година е почти двойно, което сваля цената.
"Нашето българско зеле е по-крехко от вносното – познава се по петте лъча в сърцевината“, обяснява производителят.
Поскъпване при праза и патладжана, спад при карфиола и пипера
Празът се продава по около 3,50 лв. за връзка, като цената му е скочила с между 50 стотинки и 1 лев спрямо миналия сезон. Подобна тенденция се наблюдава и при патладжана. За разлика от тях, при карфиола цената е паднала значително – от 4 лв. миналата година до около 1,40 лв. в момента.
"При пипера имаме спад – от 3 лева за килограм през 2023 г. до около 1,80 лв. сега“, уточнява изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев. По думите му камбите отново са дефицитни, въпреки че цената им достига 4 лв. за килограм.
"Студът ги унищожи. Повечето камби идват от Гърция и Турция“, допълва търговецът Мария Георгиева.
Все по-малко хора приготвят зимнина
Продавачите споделят, че все по-малко домакинства купуват зеленчуци за зимнина, предпочитайки да ги използват за бърза консумация.
Краставиците с най-драстичен скок в цената
Най-сериозно поскъпване се отчита при краставиците – с близо 1 лев повече, като в момента килограмът се продава за около 3,50 лв.
"Причината е в по-малките засети площи и по-слабата реколта. Още от август цената е необичайно висока за сезона“, коментира Илия Гатев.
Според експертите и търговците тенденцията за по-високи цени вероятно ще се запази и през следващите седмици, особено при зеленчуците с по-слаба реколта и по-високи производствени разходи.
