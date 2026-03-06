Зеленчукопроизводители от Пловдивско са силно обезпокоени от скока на цените на горивата и отоплението на оранжериите. Заради по-високите разходи, част от стопаните вече са се отказали от производство, а други са отложили засаждането на реколтата.В оранжерии в пловдивското село Мало Конаре производителят Иван Кабуров отглежда около 8 декара краставици. Тази година засаждането е закъсняло с около месец."Нашата продукция се засади с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден. Пелетите се увеличиха с около 15–20%, газта е с около 5% нагоре, а торовете започват да скачат с 30–40%. Не се знае утрешният ден какво ще ни предложи", каза пред БНТ той.Отоплението е ключово за оранжерийното производство – температурата трябва да се поддържа около 20 градуса, за да може след около 40 дни да се бере качествена продукция.Въпреки увеличените разходи, производителите не очакват рязко поскъпване на българските краставици.Иван Кабуров, зеленчукопроизводител от с. Мало Конаре: "Когато излезе българската продукция, тя ще регулира цената на пазара. В момента вносните краставици са около 8 лева, но при появата на българските цената може да падне до около 4-5 лева."Първите български краставици от отопляеми оранжерии се очаква да се появят на пазара преди Великден. Производителите обаче настояват държавата да обърне повече внимание на сектора, тъй като високите енергийни разходи поставят под риск част от оранжерийното производство.