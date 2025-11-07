Производители: Планираните промени могат да доведат до фалити и край на много традиционни български храни от пазара
В декларация, изпратена до БТА, организациите предупреждават, че планираните промени могат да доведат до фалити и до изчезване на редица традиционни български храни от пазара.
Сред подписалите са асоциации на млекопреработвателите, зърнопроизводителите, животновъдите, птицевъдите, градинарите, хлебарите и сладкарите, както и Университетът по хранителни технологии в Пловдив.
Браншът е категорично против увеличаването на пенсионните осигуровки,
по-високия данък върху дивидента и задължителното въвеждане на държавно одобрен СУПТО софтуер за управление на продажбите.
Според организациите тези стъпки ще натоварят допълнително малките и средните стопанства, които и без това работят на ръба на оцеляване. Те предупреждават, че по-високите данъчни и осигурителни тежести ще ограничат възможностите за инвестиции в техника, биосигурност, иновации и устойчиви практики.
В позицията се отбелязва още, че новите финансови тежести могат да ускорят отлива на младите хора от сектора и да стимулират работата “на сиво". Това би довело до спад в качеството на продукцията, ограничаване на пазарите и отслабване на икономиката в селските райони.
Особено остри са критиките срещу въвеждането на СУПТО. Според организациите мярката е недостатъчно разяснена, сроковете са нереалистични, а аграрният бизнес ще бъде натоварен с допълнителни разходи, без да е ясно какви точно са техническите изисквания.
