Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. По сигнали от жълти медии. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано във Facebook.

"Остава един ден до решението дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас или ние ще ги победим със своя глас", подчерта той, цитиран от ФОКУС.

По думите му в дните, когато служебното правителство следи изборите да не бъдат опорочени на улицата, се води битка по кабинетите. "Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по Конституция. Кабинети, заемани от лица, известни със споделените си пътувания с Петьо Еврото", заяви още премиерът.

"Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?", допълни Гюров.