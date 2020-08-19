Ïðîêóðàòóðàòà ïîãâà äèëúðèòå íà íàðêîòèöè îêîëî ó÷èëèùàòà

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"Ïðîêóðàòóðàòà è ïîëèöèÿòà ïðîäúëæàâàò ïðîòèâîäåéñòâèåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ñ íà÷àëîòî íà ó÷åáíàòà ãîäèíà ùå çàñèëèì äåéñòâèÿòà ñðåùó âñè÷êè, êîèòî òðîâÿò äåöàòà íè. Îñîáåíî îêîëî ó÷èëèùàòà", íàïèñà ãëàâíèÿò ïðîêóðîð â ñâîÿ ïóáëèêàöèÿ â Twitter.
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ðàçêðèõà íåçàêîííî âîäîâçåìàíå îò ðåêà Âðàíà
17:15 / 19.08.2020
Íåðåàëíà ñêîðîñò! Çàáúðçàí çà Áóðãàñ áàðîâåö ñ÷óïè ðåêîðäà ïî ìàã...
16:28 / 19.08.2020
Êëèåíòè áåñíè çàðàäè öåíèòå â çàâåäåíèÿòà ïî ìîðåòî: Íàìàëèõà èì ...
16:04 / 19.08.2020
Ìàðåøêè: "Âîëÿ " êàòåãîðè÷íî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ íà áëîêàäèòå!
15:52 / 19.08.2020
Ïðåìèåðúò ñ èíòåðåñåí ïîñò âúâ Ôåéñáóê çà êîðîíàâèðóñà ó íàñ
15:15 / 19.08.2020
Ìúæ ñ 21 ïðèñúäè îñòàâà â àðåñòà, ïî îáâèíåíèå çà ãðàáåæ â èãðàëí...
15:14 / 19.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ïîðåäåí èíöèäåíò ñ àâòîáóñ íà "Áóðãàñáóñ", ïîñòðàäà êîíäóêòîðêà
08:50 / 18.08.2020
Âàæíè óòî÷íåíèÿ çà ñòàðòà íà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà!
10:33 / 17.08.2020
Æåíà å ñúñ ñ÷óïåí íîñ ñëåä êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Áóðãàñ – Àéòîñ
09:22 / 17.08.2020
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Àáîíàìåíò
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