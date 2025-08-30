Новини
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал, адвокатът му: Няма да може да се лекува, а ще го ядат дървениците!
Автор: ИА Фокус 17:07
©
Софийската градска прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение за Никола Николов - Паскал.

Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия.

Защитата на Паскал пък заяви в съдебната зала, че прокуратурата "премълчава“ желанието на Паскал да съдейства на българските власти по разследването. Адвокат Димитър Марковски поиска клиентът му да бъде пуснат с парична гаранция. Това е втората най-лека мярка за неотклонение след мярка - подписка.

Основният аргумент - влошеното здравословно състояние на Никола Николов, предаде bTV.

По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го "ядат дървениците".

Пред съда самият Паскал, заяви:

"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“.

По-късно днес се очаква да стане ясно решението на съда.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
