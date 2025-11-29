Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията около "Величие"
©
Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала, предаде NOVA.
Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с "Исторически парк" и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.
В съдебната зала присъстват и народни представители от партия "Величе". Предстои да разберем какво ще бъде решението на съда.
Още по темата
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
Още от категорията
/
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
20:00
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
14:44
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
14:43
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
11:57
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
10:59
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
10:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.