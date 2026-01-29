Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес Окръжна прокуратура – Плевен привлече към наказателна отговорност Д.Д., на 46 години, за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишен мъж, в резултат на пътнотранспортно произшествие.

Обвинението е свързано с вчерашната катастрофа край Телиш, при която загина бившият кмет на Червен бряг

Престъплението е квалифицирано по чл.343, ал.1, б. "в", вр.чл.342, ал.1 от НК.

Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен и от окръжният прокурор на ОП-Плевен. Извършен е оглед. Моторните преводни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването.

Към настоящия момент е установено, че вчера, около 07:35 ч., Д.Д. управлявайки товарен автомобил с прикачено полуремарке, по пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, след ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост (и на пътен участък с "черен" лед), губи контрол над управлението. В резултат на това моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време, на същото място, в обратна посока, лек автомобил, управляван от д-р Цветан Костадинов. От получените наранявания в следствие на удара, водачът на колата е починал.

На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като пробите са отрицателни.

С постановление на Окръжна прокуратура –Плевен обвиняемият Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

На основание чл. 69а от НПК, притежаваното от Д.Д. свидетелство за управление на МПС временно е отнето.

Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд - Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "Задържане под стража".