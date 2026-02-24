Емил Дечев, съобщиха от държавното обвинение.
Вижте цялото съобщение без редакторска намеса:
На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.
По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.
На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.
Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за случая "Петрохан"
