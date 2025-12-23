Прокурорът от Велинград Асен Василев осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 350 000 лева за незаконно водено срещу него дело.Той е завел искове за близо 1 млн. лева срещу държавното обвинение, по които съдия Богдана Желявска от Софийския градски съд (СГС) осъжда прокуратурата да му плати 350 000 лева за неимуществени вреди от незаконното обвинение в обсебване, както и над 13 000 лева обезщетение за имуществени вреди, показа проверка на "Лекс“.Решението е само на първа инстанция и подлежи на обжалване, но присъденото обезщетение е рекордно за подобен случай, тъй като делото срещу Василев дори не е стигало до съд, а той не е бил задържан и единственото неудобство за него е била мярката "подписка“ и отстраняването от работа.Прокурорът от Велинград беше обвинен през 2012 г. в обсебване на вендинг машини за кафе. Тогава прокуратурата обяви, че Василев е действал като помагач и в съучастие със съпругата си Радостина Василева. Кафе автоматите били собственост на ЕТ – "Евгени Малчев“, търговец, с който Василева имала общ бизнес. Претенции за собствеността довели до конфликт между съдружниците и така се стигнало до сигнал срещу прокурора.През 2013 г. делото беше внесено в градския съд, а Василев беше отстранен от длъжност от Висшия съдебен съвет, като решението беше потвърдено и от Върховния административен съд.Междувременно градският съд прекрати делото срещу прокурора и върна обвинителния акт. В следващите шест години делото повече не е било внасяно в съда и в началото на 2019 г. прокуратурата сама го е прекратила с мотив, че деянието не е престъпление. Още през 2017 г. прокурор Василев е бил възстановен на работа.В решението за обезщетенията на Василев, градският съд отчита, че делото срещу него е продължило 7 години и около 5 години е бил отстранен от работа.Съдът е назначил и приел заключение на съдебнопсихиатрична експертиза, според което прокурорът е изпаднал в депресия в хода на делото срещу него, а личностна промяна имало и сега, което налага лечение с антидепресанти, каквито обаче не приемал.