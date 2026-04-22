Прокурорската колегия на ВСС отправи запитване към заместника на Борислав Сарафов - Ваня Стефанова, дали е съгласна да поеме функциите на изпълняващ длъжността главен прокурор.

Това стана ясно по време на заседанието на ВСС, където предложението беше прието, предава ФОКУС.

Тя бе определена тъй като е най-старшият прокурор във ВКС. Ако тя откаже, постът ще бъде предложен на Магдалена Лазарова.

Burgas24.bg припомня, че по-рано днес Борислав Сарафов оттегли съгласието си да бъде и.ф. главен прокурор на България

От своя страна Ваня Стефанова е негов заместник от 13 януари 2024 г.