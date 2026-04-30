На прохода "Петрохан" заваля сняг, съобщава MeteoBalkans, а нетрадиционната за края на април ситуация принуди зимната техника да излезе на терен.

Шофьорите с летни гуми трябва да бъдат повече от внимателни, защото е възможно да има хлъзгави участъци и намалена видимост.

Преди да предприемете пътуване през прохода, предварително проверете актуалната обстановка на пътя в района и шофирайте със съобразена скорост.

Неочакваният сняг в края на април е напомняне, че времето в планините може рязко да се променя.