Очакваният циклон, който трябваше да засегне страната по време на Великден, в крайна сметка не се образува, но въпреки това времето поднесе изненади със сняг в някои райони на България. Температурите рязко се понижиха, а на много места бяха отчетени и слани, създавайки типична за пролетта динамична метеорологична обстановка, информира Plovdiv24.bg.

Според синоптиците на Meteo Balkans от утре времето в България започва да се стабилизира и пролетта постепенно ще се завърне. Очаква се плавно повишение на температурите, като максималните стойности ще достигнат до около 20°C. Слънчевите часове ще се увеличават, което ще създаде усещане за по-топло и приятно време.

Въпреки затоплянето, в сутрешните часове на отделни места все още има вероятност от последни пролетни слани, особено в котловините и по-ниските райони. Това налага внимание за земеделските производители и градинарите.