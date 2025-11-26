Промени в Закона за кредитните институции
С предложените изменения се постига хармонизиране на националната правна рамка в областта на надзора върху банковия и небанковия финансов сектор с приложимото право на Европейския съюз.
Промените са свързани с надзорните правомощия, санкциите, клоновете в трети държави и екологичните, социалните и управленските рискове. Те имат за цел укрепване на основаната на риска капиталова рамка, без значително увеличаване на капиталовите изисквания; насочване на вниманието в по-голяма степен върху рисковете с екологичен, социален и управленски характер в пруденциалната уредба; допълнително хармонизиране на надзорните правомощия и инструменти; както и намаляване на административните разходи на кредитните институции и инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с публичното оповестяване и подобряване на достъпа до пруденциалните данни на институциите.
Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната и с цел осигуряване на правна сигурност, предвидимост и прозрачност на процесите, свързани с упражняването на надзор и контрол върху участниците на финансовите пазари, санкциите и глобите са посочени в евро.
