Всеки петък до края на този месец, в интервала от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел "Оризово“ на АМ "Тракия“ в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/. Целта е да се осигури безопасност при интензивния трафик, съобщи АПИ.При промяната в организацията на движение тежкотоварните автомобили могат да използват обходни маршрути:За пътуващите в посока Стара Загора:за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ до Бургас;за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ "Марица“ и ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ в посока София до п. в. "Оризово“ при км 165+330 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ "Марица“ при км 168+215 – по АМ "Марица“ до ГКПП "Капитан Андреево“;за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – по път I-5 до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 на АМ "Марица“, по АМ "Марица“ - ГКПП "Капитан Андреево“;за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.За пътуващите в посока София:за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за София – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до Бургас;за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ "Марица“ до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ до Бургас.Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора“ до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/.Тази неделя, от 14 ч. до 19 ч., ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т само в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора“ до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.Забраната не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове МПС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.