|Промени в пенсионните фондове
През периода от април до юни в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна. Реално осъществените прехвърляния са 89 890, което представлява спад от 8,53% спрямо първото тримесечие на годината, когато сменилите фонда си са били 98 271 души.
Най-голям интерес се наблюдава към универсалните пенсионни фондове (УПФ), където смяната на участието е направена от 83 899 души. Значително по-малък е броят на осигурените, прехвърлили средства в професионалните фондове (ППФ) – 5 666 души, а най-нисък интерес се отчита при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – едва 325 промени.
Общата сума на прехвърлените средства през второто тримесечие възлиза на 495 553 543 лв. Основният дял – 463 190 982 лв. – е преместен между универсалните фондове, 30 805 092 лв. между професионалните, а в доброволните са прехвърлени 1 557 469 лв.
За първото полугодие на 2025 г. общият брой на осигурените лица, възползвали се от правото си на промяна, достига 188 161 души, а сумата на прехвърлените средства надхвърля 1 милиард лева – 1 009 557 533 лв.
