Промени в пенсионните фондове
Близо 90 000 осигурени лица са променили участието си в пенсионните фондове през второто тримесечие на 2025 г., прехвърляйки помежду им средства за над 495 милиона лева, показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

През периода от април до юни в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна. Реално осъществените прехвърляния са 89 890, което представлява спад от 8,53% спрямо първото тримесечие на годината, когато сменилите фонда си са били 98 271 души.

Най-голям интерес се наблюдава към универсалните пенсионни фондове (УПФ), където смяната на участието е направена от 83 899 души. Значително по-малък е броят на осигурените, прехвърлили средства в професионалните фондове (ППФ) – 5 666 души, а най-нисък интерес се отчита при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – едва 325 промени.

Общата сума на прехвърлените средства през второто тримесечие възлиза на 495 553 543 лв. Основният дял – 463 190 982 лв. – е преместен между универсалните фондове, 30 805 092 лв. между професионалните, а в доброволните са прехвърлени 1 557 469 лв.

За първото полугодие на 2025 г. общият брой на осигурените лица, възползвали се от правото си на промяна, достига 188 161 души, а сумата на прехвърлените средства надхвърля 1 милиард лева – 1 009 557 533 лв.








Статистика: