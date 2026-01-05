Промени в заплащането на нощния труд
Измененията са свързани със синхронизирането на нормативния акт със Закона за въвеждането на еврото в България и въвеждането на единната европейска валута в страната ни.
В досегашните разпоредби на Наредбата бе регламентирано, че заплащането за всеки отработен нощен час или част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. е в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от един лев.
В евро ще бъде преизчислено и заплащането за образователна и научна степен "доктор“ или за научна степен "доктор на науките“. Ще се превалутира и заплащането за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя, но е извън територията на предприятието, пише Dariknews.bg.

