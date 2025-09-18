ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промените в Закона за НСО минаха на първо четене в парламента
В промените е заложено да отпадне функцията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента. Според Калин Стоянов това е "ненужна привилегия", която нямат нито администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.
Предложението бе прието със 166 гласа "за", 64 "против и само 1 "въздържал се".
