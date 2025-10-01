Променят движението по АМ "Тракия" в платното за Бургас

© Фокус На 6 октомври, от 7 ч. до 19 ч. движението в два участъка всеки с дължина по около 300 метра - при 301-и и 303-и км, на АМ "Тракия“ в платното за Бургас ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната, информира АПИ.



Агенцията се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.