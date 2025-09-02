Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Променят движението в тунела на магистрала "Тракия"
Автор: ИА Фокус 21:37Коментари (0)31
©
На 3 и 4 септември през нощта ще се почистват и боядисват стените на тръбата за Бургас на тунел "Траянови врата“ на АМ "Тракия“.

За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас.

През следващата нощ от 20 ч. на 4 септември до 6 ч. на 5 септември в същата тръба ще се боядисват стените.

Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
19:00 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
18:58 / 02.09.2025
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в ев...
18:59 / 02.09.2025
Ограничават движението на камионите над 12 т по магистралите "Тра...
17:22 / 02.09.2025
ГДБОП с акция заради трафик на просяци към Швейцария
16:55 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: