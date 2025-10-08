Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Променят таксите, които се събират в системата на МВР
Автор: Десислава Томева 16:14Коментари (0)118
©
Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).

Във връзка с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България (приет с РМС № 344 от 2022 г.) бе приет Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн. ДВ. бр.70 от 2024 г.). С приемането му се налага действащите подзаконови нормативни актове да се приведат в съответствие с него, при спазване на принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност, приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

С приемането на изменението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се цели освен превалутиране на сумите от левове в евро и актуализиране размера на някои такси, както следва:

- за издаване на становища за допустимост на строителни продукти - по чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4;

-  за издаване на разрешения за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - по чл. 31а от Тарифа № 4;

- за издаване на протоколи за класификация на строителни продукти по устойчивост на огън и реакция на огън - по чл. 316 от Тарифа № 4;

- за издаване на документи за правоспособност (сертификати) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове - по чл. 31в от Тарифа № 4;

- за издаване на удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене - по чл. 31 г от Тарифа № 4.

Калкулиране на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31а, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 не е извършвано от повече от 10 г., а последните калкулации на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31г, ал. 1 от Тарифа № 4 са извършени през 2018 г. В този период са настъпили значителни промени в размера на преките и непреките разходи, свързани с предоставянето на тези услуги.

Изменението на размера на таксите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 31а, ал. 1 и 2, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31 г, ал. 1 от Тарифа № 4 ще компенсира разходите за вложения експертен труд при изготвянето и издаването на документите и разрешенията в посочените разпоредби от Тарифа № 4, като същият е съобразен с настъпилите промени в размера на преките и непреки разходи, на база на които се калкулират таксите за същите услуги.



Още по темата: общо новини по темата: 609
08.10.2025 »
08.10.2025 »
06.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, к...
16:27 / 08.10.2025
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност,...
16:09 / 08.10.2025
Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от ...
15:44 / 08.10.2025
Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
15:54 / 08.10.2025
АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!
15:45 / 08.10.2025
Две жилища пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души...
16:13 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: