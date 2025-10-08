ЗАРЕЖДАНЕ...
|Променят таксите, които се събират в системата на МВР
Във връзка с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България (приет с РМС № 344 от 2022 г.) бе приет Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн. ДВ. бр.70 от 2024 г.). С приемането му се налага действащите подзаконови нормативни актове да се приведат в съответствие с него, при спазване на принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност, приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.
С приемането на изменението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се цели освен превалутиране на сумите от левове в евро и актуализиране размера на някои такси, както следва:
- за издаване на становища за допустимост на строителни продукти - по чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4;
- за издаване на разрешения за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - по чл. 31а от Тарифа № 4;
- за издаване на протоколи за класификация на строителни продукти по устойчивост на огън и реакция на огън - по чл. 316 от Тарифа № 4;
- за издаване на документи за правоспособност (сертификати) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове - по чл. 31в от Тарифа № 4;
- за издаване на удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене - по чл. 31 г от Тарифа № 4.
Калкулиране на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31а, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 не е извършвано от повече от 10 г., а последните калкулации на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31г, ал. 1 от Тарифа № 4 са извършени през 2018 г. В този период са настъпили значителни промени в размера на преките и непреките разходи, свързани с предоставянето на тези услуги.
Изменението на размера на таксите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 31а, ал. 1 и 2, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31 г, ал. 1 от Тарифа № 4 ще компенсира разходите за вложения експертен труд при изготвянето и издаването на документите и разрешенията в посочените разпоредби от Тарифа № 4, като същият е съобразен с настъпилите промени в размера на преките и непреки разходи, на база на които се калкулират таксите за същите услуги.
