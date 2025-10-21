От 8 ч. на 24 октомври (петък) до 18 ч. на 25 октомври (събота) ще бъде ограничено движението по пътен възел "Българово“, в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ "Тракия“ в платното за София поради ремонт на настилката. При извършване на планираните дейности по съоръжението ще бъде ограничено преминаването от магистралата към Българово и град Камено и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Движението за Българово ще се осъществява по трасето от Бургас през кв. Ветрен до Българово, а за град Камено - от Бургас през с. Свобода до Камено. Пътуващите от Бургас към София ще преминават в изпреварващата лента. Трафикът ще се регулира с пътни знаци.Припомняме, че ремонтните дейности в 2-километровата отсечка, на територията на област Бургас, започнаха на 20 октомври, като до петък те ще се изпълняват без затваряне на участъка, с пренасочване на пътуващите в изпреварващата лента в платното.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.