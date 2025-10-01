ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промяна в организацията на движение на АМ "Тракия"
На 1 октомври, ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и км на АМ "Тракия“ в област Ямбол. Между 7 ч. и 19 ч. ще се работи в 4-километровия участък на магистралата, в посока Бургас. При изпълнение на предвидените дейности поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
