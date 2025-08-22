© Булфото виж галерията Пред съдебните палати в Бургас, Пловдив и София се провеждат протести, организирани от сдружение "Ангели на пътя", в подкрепа на пострадалите при инцидента с АТВ в Слънчев Бряг.



Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг. Държавното обвинение иска мярката на младежа да бъде променена на "задържане под стража".



На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.



В Бургас протестират над 100 души. Адвокатът на потърпевшите Георги Радков заяви, че е внесъл във ВКП искане за ДНК експертиза на Никола Бургазлиев. Съмненията са, че пробите за алкохол и наркотици, които са взети без свидетели от мястото на инцидента, са манипулирани.